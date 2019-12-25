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В ванне квартиры на улице Подвойского утонул пожилой петербуржец
Сегодня, 12:38
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В ванне квартиры на улице Подвойского утонул пожилой петербуржец

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Смерть наступила от утопления, у жильца внезапно ухудшилось состояние здоровья.

В Невском районе Петербурга проводится проверка по факту гибели пенсионера. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, тело 62-летнего мужчины обнаружили в ванне квартиры дома по улице Подвойского 30 мая. Смерть наступила от утопления, у жильца внезапно ухудшилось состояние здоровья. Ранее он перенес инсульт, а также страдал проблемами с ментальным здоровьем. 

Труп направлен в морг для установления точной причины гибели. Все обстоятельства и детали устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти третьеклассница из Ивангорода утонула в ванне в квартире на улице Федюнинского. Ребенка нашла мать. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: улица подвойского, утонул в ванне
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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