Третьеклассница из Ивангорода утонула в ванне

Ребёнок получил медицинский диагноз "эпилепсия" ещё в прошлом году.

Согласно сведениям "Оперативного прикрытия", тело 11-летней школьницы было найдено поздно вечером 27 мая в одной из квартир на улице Федюнинского в Ивангороде. Ученицу третьего класса обнаружили утонувшей в ванне.

Примерно около 22:30 девочка находилась в наполненной водой ванне, спустя некоторое время её мать вошла в помещение и обнаружила ребёнка лежащим лицом вниз в воде. Мать незамедлительно вызвала экстренные службы и начала проводить мероприятия первой помощи пострадавшему ребёнку.

Семью характеризуют как полную и благополучную, она ранее нигде не состояла на контроле органов социальной защиты населения. Тело направлено в медицинское учреждение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины наступления смерти.

Исходя из имеющейся информации, ребёнок получил медицинский диагноз "эпилепсия" ещё в прошлом году.

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Фото: Unsplash (Joshua Bartell)