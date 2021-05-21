Под Яхтенным мостом обнаружили труп с татуировкой Пикачу

Тело направлено в морг для идентификации личности и выяснения обстоятельств гибели.

Согласно сообщению от "Оперативного прикрытия", вечером 26 мая сотрудники спасательной службы обнаружили тело неопознанного мужчины возле дома №72 на Приморском проспекте.

Труп извлекли из реки Нева, он находился под Яхтенным мостом. У погибшего была замечена яркая татуировка персонажа Пикачу на правой руке.

Тело направлено в морг для идентификации личности и выяснения обстоятельств гибели.

Ранее мы сообщили о том, что в озере Толони обнаружили тело пропавшего молодого человека. В феврале следователям поступила информация об исчезновении жителя деревни Стояновщина 2006 года рождения. Юноша покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения поисково-спасательных работ с участием добровольцев поискового отряда "Пойдем найдем" в озере Толони обнаружили труп пропавшего. В целях установления причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы. .

Фото: Piter.TV