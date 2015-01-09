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В озере Толони обнаружили тело пропавшего молодого человека
Сегодня, 11:59
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В озере Толони обнаружили тело пропавшего молодого человека

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В феврале следователям поступила информация об исчезновении жителя деревни Стояновщина 2006 года рождения.

В Лужском районе нашли тело без вести пропавшего молодого человека. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 19 мая. 

В феврале следователям поступила информация об исчезновении жителя деревни Стояновщина 2006 года рождения. Юноша покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

В ходе проведения поисково-спасательных работ с участием добровольцев поискового отряда "Пойдем найдем" в озере Толони обнаружили труп пропавшего. В целях установления причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы. 

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: мужчина упал на пластиковую трубу с кипятком и погиб в подъезде дома на Васильевском острове. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: озеро толони, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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