Мужчина упал на пластиковую трубу с кипятком и погиб в подъезде дома на Васильевскомм острове

Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Обстоятельства внезапной гибели мужчины в Василеостровском районе Петербурга устанавливаются следствием. Вечером в четверг, около 20:30, в полицию поступила информация о чрезвычайном происшествии в подъезде жилого дома № 93 по 14-й линии Васильевского острова.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники "скорой помощи" осмотрели лежащего на полу подъезда мужчину, которому было около 45-ти лет, и зафиксировали его гибель. Тело погибшего отправлено для последующего исследования обстоятельств трагедии.

Первоначальные данные указывают на то, что в квартире произошло разрушение горячей трубы, в результате чего кипяток вырвался наружу. Мужчина вошёл в помещение, почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал, проломив голову пластиковой трубой горячего водоснабжения, что привело к тяжёлым ожогам. Тем не менее, точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. Есть предположение, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако эта версия требует тщательной проверки.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста.

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