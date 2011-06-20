Нетрезвый мужчина упал в Фонтанку у Аничкова моста

Сотрудники патрульной речной службы незамедлительно прибыли на место происшествия и кинули тонущему человеку спасательный круг, протянув его до ближайшего пирса.

Вечером 15 мая неадекватный мужчина решил устроить рискованные трюки, прыгая по крышам стоящих на якоре лодок, однако неудачно потерял равновесие и свалился прямо в реку Фонтанку. Сообщившие о происшествии свидетели рассказали 78.ru, что поведение мужчины свидетельствовало о сильном алкогольном опьянении.

Сотрудники патрульной речной службы незамедлительно прибыли на место происшествия и кинули тонущему человеку спасательный круг, протянув его до ближайшего пирса. Сложность операции заключалась в сопротивлении потерпевшего, активно отбивавшегося и выкрикивающего угрозы.

Тем не менее полицейские смогли успешно извлечь гражданина из воды, передав его бригаде медиков скорой помощи.

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Фото: Piter.TV