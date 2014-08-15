ДТП с троллейбусом случилось на Среднем проспекте

Причиной аварии стало резкое торможение автомобиля перед троллейбусом, что не позволило последнему избежать столкновения.

В четверг, 13 июня, на Среднем проспекте Васильевского острова в Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлетротранса".

Столкновение произошло в 10:54. Причиной аварии стало резкое торможение автомобиля перед троллейбусом, что не позволило последнему избежать столкновения. В результате образовалась пробка, что привело к скоплению троллейбусов и трамваев.

В течение получаса после инцидента троллейбусы следовали по альтернативному маршруту. Движение на Среднем проспекте было восстановлено в 11:20. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)