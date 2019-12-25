Женщина за рулем электромобиля сбила юношу на самокате в Петергофе

Подросток ехал на кикшеринговом электросамокате без сопровождения родителей.

Вечером во вторник, 11 июня, Петергофе произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Как стало известно Piter.TV, 42-летняя местная жительница на электромобиле Nissan Leaf сбила 15-летнего школьника во дворе дома 9/2 по Петергофской улице.

Подросток ехал на кикшеринговом электросамокате без сопровождения родителей. Он был доставлен в детскую городскую больницу №1 стравмами средней тяжести, включая открытый перелом большеберцовой кости со смещением отломков.

Водитель электромобиля в этом году не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршака шестилетняя девочка попала под колеса Opel.

Фото: Piter.TV