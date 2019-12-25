На проспекте Маршака шестилетняя девочка попала под колеса Opel

Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом таза.

В понедельник, 10 июня, в Красногвардейском районе Петербурга в результате аварии пострадала воспитанница детского сада. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел около 12:40 на проспекте Маршака, 4.

Как стало известно Piter.TV, 32-летний водитель автомобиля Opel Vectra сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом таза. Водитель в 2024 году привлекался к административной ответственности пять раз за нарушения правил дорожного движения, в основном за превышение скорости.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе в ДТП погибла водитель Kia Seltos.

Фото: Piter.TV