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Во Всеволожском районе в ДТП погибла водитель Kia Seltos

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Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Camry.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 12 км автодороги "Осиновая Роща – Магистральная" 10 июня в четыре часа дня 51-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Kia Seltos, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Camry под управлением 38-летнего мужчины.

Водитель автомобиля Kia скончалась на месте происшествия. Водитель Toyota с различными травмами, а также, его пассажирка в тяжёлом состоянии госпитализированы. 

Также накануне водитель Volkswagen Polo в алкогольном опьянении устроил аварию в Шушарах.

Фото: ВКонтакте/ ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское
Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Теги: kia seltos, toyota camry, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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