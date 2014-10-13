Водитель Volkswagen Polo в алкогольном опьянении устроил аварию в Шушарах

Он столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 51-летнего водителя.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в поселке Шушары. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 10 июня около дома 27 по улице Ленина в Шушарах 37-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo с явными признаками алкогольного опьянения, двигаясь по улице Ленина от 3-Бадаевского проезда в сторону Николаевского проезда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 51-летнего водителя.

Водитель отечественного автомобиля, а также его 61-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести и 28-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализированы.

Ранее в Ленобласти столкнулись автобус и "КамАЗ". Пострадали пятеро пассажиров.

Фото: МВД

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