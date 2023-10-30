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В Ленобласти столкнулись автобус и "КамАЗ". Пострадали пятеро пассажиров
Сегодня, 12:44
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В Ленобласти столкнулись автобус и "КамАЗ". Пострадали пятеро пассажиров

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В салоне автобуса находились 15 человек.

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту столкновения автобуса с "КамАЗом". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На 67-м километре автодороги "Петербург — Ручьи" в субботу, 8 июня, 29-летний водитель автомобиля "КамАЗ", поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, которым управлял 39-летний мужчина.

В салоне автобуса находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое – легкие травмы, им помощь оказали на месте. Водители транспортных средств отделались испугом.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом женщина-водитель Volkswagen сбила четырехлетнего мальчика. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп с автобусом, петербург-ручьи
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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