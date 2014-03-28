Под Петербургом женщина-водитель Volkswagen сбила четырехлетнего мальчика

В результате аварии ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Всеволожском районе, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 9 июня.

У дома 5 по Луговой улице в поселке Щеглово 8 июня 34-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Lupo вне зоны пешеходного перехода наехала на перебегавшего дорогу в сопровождении родителей мальчика.

В результате аварии ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее на Невском проспекте в Петербурге троллейбус переехал пешехода. По предварительным данным, пострадавший получил травму руки. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV