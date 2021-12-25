На Невском проспекте троллейбус переехал пешехода

Пострадавший получил травму руки.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Троллейбус зацепил пешехода, который случайно упал на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербурге и Ленинградской области.

ДТП произошло накануне, 7 июня, около полуночи у дома 74-76 по Невскому проспекту. Троллейбус совершил наезд на мужчину средних лет, который упал на проезжую часть. По предварительным данным, пострадавший получил травму руки и был госпитализирован в состоянии срдней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV