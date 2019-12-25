На Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу

Чтобы вытащить пострадавшую из салона поврежденной машины, на место аварии приезжали сотрудники МЧС.

В субботу, 25 декабря, в центре Петербурга произошло жесткое ДТП, в котором пострадала автоледи. По информации Piter.tv, женщина попала в больницу.

На Невском проспекте у дома № 19 столкнулись Mercedes и Chevrolet. В результате случившегося 42-летняя жительница Северной столицы получила сотрясение мозга. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшую из поврежденного автомобиля.

Женщину доставили в Мариинскую больницу. Информация о состоянии пациентки уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель.

Фото: Piter.tv