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На Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу
Сегодня, 12:46
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На Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу

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Чтобы вытащить пострадавшую из салона поврежденной машины, на место аварии приезжали сотрудники МЧС.

В субботу, 25 декабря, в центре Петербурга произошло жесткое ДТП, в котором пострадала автоледи. По информации Piter.tv, женщина попала в больницу.

На Невском проспекте у дома № 19 столкнулись Mercedes и Chevrolet. В результате случившегося 42-летняя жительница Северной столицы получила сотрясение мозга. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшую из поврежденного автомобиля. 

Женщину доставили в Мариинскую больницу. Информация о состоянии пациентки уточняется. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель. 

Фото: Piter.tv

Теги: автоледи, дтп на невском, мчс, попала в больницу, сотрясение мозга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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