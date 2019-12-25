На Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу

В субботу, 25 декабря, в центре Петербурга произошло жесткое ДТП, в котором пострадала автоледи. По информации Piter.tv, женщина попала в больницу.
На Невском проспекте у дома № 19 столкнулись Mercedes и Chevrolet. В результате случившегося 42-летняя жительница Северной столицы получила сотрясение мозга. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшую из поврежденного автомобиля.
Женщину доставили в Мариинскую больницу. Информация о состоянии пациентки уточняется.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в массовой аварии на Кантемировском мосту пострадал водитель.
Фото: Piter.tv
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