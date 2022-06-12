Пожарные спасли двух человек из полыхающей квартиры на Брюсовской улице

Серьезный пожар чуть не унес жизни квартирантов.

Вечером пятницы, 7 июня, в квартире на Брюсовской улице произошел серьезный пожар, который чуть не унес жизни двух человек. Мужчины оказались заблокированы в помещении, но вовремя подоспели пожарные.

По словам очевидцев, в квартире проживали двое мужчин. Их часто замечали в неадекватном состоянии. В день пожара один из квартирантов бегал по дому с зажжённой сигаретой.

Как заметно на видео, один из мужчин кричит и скидывает ключи, чтобы подоспевшие на вызов пожарные открыли дверь. В это время квартира уже полностью охвачена огнем.

Известно, что одного из пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Информация о его состоянии, а также о произошедшем уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Гаванской улице из горящей квартиры эвакуировали трех человек.

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