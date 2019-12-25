Спасатели локализовали масштабный пожар на территории "Красного треугольника"

На место случившегося прибыли 45 человек.

Сегодня, 12 июня, на территории бывшего завода "Красный треугольник" произошел пожар. Его удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Напомним, в 16:40 пожару присвоили ранг 1-БИС. К 18:44 его понизили до 1. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место случившегося прибыли 45 спасателей на 9 спецмашинах. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.

Ранее на Piter.tv: пожару на территории "Красного треугольника" присвоили ранг 1БИС - видео.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Елена Шувалова)