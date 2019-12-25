  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели локализовали масштабный пожар на территории "Красного треугольника"
Сегодня, 19:45
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели локализовали масштабный пожар на территории "Красного треугольника"

0 0

На место случившегося прибыли 45 человек.

Сегодня, 12 июня, на территории бывшего завода "Красный треугольник" произошел пожар. Его удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. 

Напомним, в 16:40 пожару присвоили ранг 1-БИС. К 18:44 его понизили до 1. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место случившегося прибыли 45 спасателей на 9 спецмашинах. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.

Ранее на Piter.tv: пожару на территории "Красного треугольника" присвоили ранг 1БИС - видео.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Елена Шувалова)

Теги: красный треугольник, мчс, пожар потушили, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии