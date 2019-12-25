Спасатели локализовали масштабный пожар на территории "Красного треугольника"

Сегодня, 12 июня, на территории бывшего завода "Красный треугольник" произошел пожар. Его удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.
Напомним, в 16:40 пожару присвоили ранг 1-БИС. К 18:44 его понизили до 1. По предварительным данным, никто не пострадал.
На место случившегося прибыли 45 спасателей на 9 спецмашинах. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.
Ранее на Piter.tv: пожару на территории "Красного треугольника" присвоили ранг 1БИС - видео.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Елена Шувалова)
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