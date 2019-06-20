Пожару на территории "Красного треугольника" присвоили ранг 1БИС

Сегодня, 12 июня, на набережной Обводного канала в доме № 134, корпус 7, произошел пожар. Вспыхнула территория "Красного треугольника". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Информация о возгорании поступила в 16:18. Как отметили свидетели, огонь распространился по площади 100 квадратных метров.
На место случившегося прибыли 45 спасателей на 9 спецмашинах. В 16:40 пожару присвоили ранг 1БИС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.
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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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