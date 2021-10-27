В квартире на улице Демьяна Бедного вспыхнул балкон

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

В Калининском районе сегодня днем произошел пожар. В трехкомнатной квартире на улице Демьяна Бедного, 10, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 15:59. Огонь распространился по площади два "квадрата".

На место случившегося отправились 15 пожарных. Они потушили пламя за 15 минут.

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv