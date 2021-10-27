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В квартире на улице Демьяна Бедного вспыхнул балкон
Сегодня, 17:00
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В квартире на улице Демьяна Бедного вспыхнул балкон

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В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

В Калининском районе сегодня днем произошел пожар. В трехкомнатной квартире на улице Демьяна Бедного, 10, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 15:59. Огонь распространился по площади два "квадрата". 

На место случившегося отправились 15 пожарных. Они потушили пламя за 15 минут. 

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: во время взрыва газа в поселке Русско-Высоцкое пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, мчс, пожар в петербурге, спасатели, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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