  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
106
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во время взрыва газа в поселке Русско-Высоцкое пострадал мужчина

0 0

Владельца квартиры доставили в больницу.

В Ленобласти сегодня произошел взрыв бытового газа. Хлопок раздался в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из-за повреждения бетонных конструкций пришлось эвакуировать жильцов. На улицу вывели более 20 людей. Спасатели передали медикам владельца квартиры, где случился взрыв. Мужчину доставили в больницу.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что восстановление строительных конструкций жилого дома ляжет на резервный фонд правительства региона. 

Ранее на Piter.tv: в Центральном районе на бригаду "скорой помощи" напал дебошир.

Фото, видео: ВКонтакте / Ломоленобл — Новости района

Теги: взрыв газа, ленобласть чп, русско-высоцкое, скорая помощь, спасатели
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии