Во время взрыва газа в поселке Русско-Высоцкое пострадал мужчина

Владельца квартиры доставили в больницу.

В Ленобласти сегодня произошел взрыв бытового газа. Хлопок раздался в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из-за повреждения бетонных конструкций пришлось эвакуировать жильцов. На улицу вывели более 20 людей. Спасатели передали медикам владельца квартиры, где случился взрыв. Мужчину доставили в больницу.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что восстановление строительных конструкций жилого дома ляжет на резервный фонд правительства региона.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ломоленобл — Новости района