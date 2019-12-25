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В Центральном районе на бригаду "скорой помощи" напал дебошир
Сегодня, 19:09
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В Центральном районе на бригаду "скорой помощи" напал дебошир

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Хулиган несколько раз ударил по служебной машине и разбил лобовое стекло.

Сегодня ночью, 11 июня, в полицию Центрального района обратились сотрудники "скорой помощи", которые рассказали о буйном пациенте. Мужчина напал на фельдшеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

На 8-ю Советскую медики прибыли, чтобы оказать помощь лежащему на асфальте пьяному горожанину. 26-летний житель Мурманска вместо благодарности решил подраться с медиками. Он несколько раз ударил сотрудника "скорой помощи", а когда врачи закрылись в автомобиле, дебошир начал бить служебную машину и разбил лобовое стекло.

Сотрудники полиции задержали хулигана. Его доставили в участок. Агрессивный пациент выбрал вместо отдыха в больнице под капельницами 12 суток административного ареста.

Ранее на Piter.tv: на Лиговском проспекте педофил изнасиловал девочку и украл у нее ключи от квартиры.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение на бригаду, полиция, пьяный пациент, разбил карету, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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