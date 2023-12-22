На Гаванской улице из горящей квартиры эвакуировали три человека

Пожар потушили спустя полчаса.

На Васильевском острове сегодня, 3 июня, произошел пожар. На Гаванской улице в доме 55 горела квартира. В помещении кухни вспыхнула обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:22. Из здания эвакуировали трех человек. С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили спустя полчаса.

Информация о пострадавших уточняется. Подробности выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина утонул на озере Хепоярви в Токсово.

Фото: Piter.tv