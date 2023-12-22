На Гаванской улице из горящей квартиры эвакуировали три человека

На Васильевском острове сегодня, 3 июня, произошел пожар. На Гаванской улице в доме 55 горела квартира. В помещении кухни вспыхнула обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:22. Из здания эвакуировали трех человек. С огнем боролись 14 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили спустя полчаса.
Информация о пострадавших уточняется. Подробности выясняются.
Ранее мы писали, что мужчина утонул на озере Хепоярви в Токсово.
Фото: Piter.tv
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