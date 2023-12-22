Мужчина утонул на озере Хепоярви в Токсово

Вечером 2 июня мужчина ушёл купаться на озеро и не вернулся.

На озере Хепоярви поисковики нашли труп утонувшего мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Вечером 2 июня мужчина ушёл купаться на озеро Хепоярви в посёлке Токсово и не вернулся. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Спасатели провели поисковые работы, обнаружили тело мужчины и передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что данный водоём не входит в зону патрулирования отряда.

Ранее в карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО