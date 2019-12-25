  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Токсово поймали 17-летнего зацепера из Мурино
Сегодня, 14:58
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Токсово поймали 17-летнего зацепера из Мурино

0 0

Поезд следовал из Северной столицы в Васкелово.

Транспортные полицейские выявили зацепера на железнодорожной станции Токсово в Ленобласти. Задержанному 17 лет. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступили сведения о том, что в сцепке вагонов электрички едет неизвестный. В результате был обнаружен подросток из Мурино. Поезд следовал из Северной столицы в Васкелово. Юноша "зацепился" на станции Кузьмолово. 

В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. С ним провели профилактическую беседу. 

Ранее на Piter.TV: на станции Сосновая Поляна с электрички сняли юного зацепера. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зацепер, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии