На станции Токсово поймали 17-летнего зацепера из Мурино

Транспортные полицейские выявили зацепера на железнодорожной станции Токсово в Ленобласти. Задержанному 17 лет.
Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступили сведения о том, что в сцепке вагонов электрички едет неизвестный. В результате был обнаружен подросток из Мурино. Поезд следовал из Северной столицы в Васкелово. Юноша "зацепился" на станции Кузьмолово.
В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. С ним провели профилактическую беседу.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
