В карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик

Следственный комитет России в очередной раз призывает к бдительности взрослых и напоминает об их ответственности за жизнь и здоровье детей.

В Выборгском районе Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика во время купания. Подробности сообщили в СК по Ленинградской области.

Проводится доследственная проверка по факту утопления 11-летнего мальчика в карьере вблизи поселка Яшино Выборгского района. По предварительным данным, 29 мая несовершеннолетний пошел к карьеру, зашел в воду, оступился и утонул.

Следственный комитет России в очередной раз призывает к бдительности взрослых и напоминает об их ответственности за жизнь и здоровье детей. Обучите детей навыкам безопасного поведения в каникулы! Объясните, к чему может привести самовольное нахождение на берегу водоема и в воде без присмотра взрослых!

Ещё один школьник едва не утонул в реке Ижоре.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)