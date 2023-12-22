Школьник едва не утонул в реке Ижоре

В Колпинском районе Петербурга выясняются обстоятельства несчастного случая на воде с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 29 мая в детскую городскую больницу доставили в тяжёлом состоянии после утопления 10-летнего жителя Колпино.
Предварительно установлено, что 29 мая около 20:15 мальчик был на пляже и купался в реке Ижоре. В какой-то момент он начал тонуть. Проводится проверка.
Ранее в Ленобласти 4-летний ребёнок утонул во время кормления гусей.
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
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