Школьник едва не утонул в реке Ижоре

Он находится в тяжёлом состоянии.

В Колпинском районе Петербурга выясняются обстоятельства несчастного случая на воде с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 29 мая в детскую городскую больницу доставили в тяжёлом состоянии после утопления 10-летнего жителя Колпино.

Предварительно установлено, что 29 мая около 20:15 мальчик был на пляже и купался в реке Ижоре. В какой-то момент он начал тонуть. Проводится проверка.

Ранее в Ленобласти 4-летний ребёнок утонул во время кормления гусей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)