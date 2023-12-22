В Ленобласти 4-летний ребёнок утонул во время кормления гусей

Медики предприняли попытки реанимации, но они оказались безуспешными.

В Ленинградской области на выходных утонул 4-летний ребёнок. Подробности стали известны Piter.tv.

Трагедия произошла вечером 26 мая у пожарного водоема в СНТ "Озёрное" микрорайона поселок Лебяжье. Мальчик кормил гусей и упал в воду. Через пару минут ребёнка его 27-летняя мама обнаружила без признаков жизни.

Мальчика оперативно отвезли на станцию скорой помощи в Рощино. Медики предприняли попытки реанимации, но они оказались безуспешными.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Родители задержаны за нарушение миграционного законодательства (проживание в РФ без регистрации).

На прошлой неделе в Пулковском парке в пруду утонул мужчина.

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