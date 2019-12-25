Мошенники похитили у пожилого терапевта в Петербурге 1,3 млн рублей

Врач отдала курьеру 10 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро и 200 тыс. рублей.

В Петербурге пожилая женщина лишилась почти 1,3 млн рублей из-за мошенников. Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 15 марта 76-летнему терапевту позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. По словам мужчины, данные заявительницы якобы попали в руки мошенников, поэтому ей необходимо задекларировать все свои накопления.

В тот же день на Гаванской улице врач отдала курьеру 10 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро и 200 тыс. рублей. Злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.TV: на Савушкина доктор наук отдала мошенникам почти 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV