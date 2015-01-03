На Савушкина доктор наук отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Деньги 77-летняя петербурженка передала, чтобы проверить все её сбережения на предмет "спонсирования Украины".

В Петербурге мошенники выманили около 3 миллионов рублей у российского филолога, проживающего в Приморском районе. По данным "Оперативного прикрытия", доктору наук и автору словаря сказали, что ее подозревают в "спонсировании Украины".

На мобильный телефон 77-летней жительнице Приморского района 5 марта позвонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Злоумышленник сообщил жертве, что необходимо проверить все её сбережения на предмет "спонсирования Украины", и для этого она обязана передать все свои деньги курьеру.

Около девяти часов вечера у парадной дома на улице Савушкина женщина передала неизвестному мужчине 2 445 000 рублей и 3570 евро. Общий ущерб составил 2 815 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV