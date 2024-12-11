В пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с курьера ущерба, причиненного преступлением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки. Пожилая женщина являлась потерпевшей по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 6 марта в надзорном ведомстве.

В ходе телефонного разговора с неизвестными, представившимися сотрудниками банка, горожанку ввели в заблуждение относительно безопасности хранения денег на счете. Действуя по указаниям злоумышленников, она сняла 1 млн рублей и отдала их обвиняемому курьеру.

Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с курьера ущерба, причиненного преступлением. Требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано 998 тыс. рублей, 2 тыс. рублей ответчик возместил по своему желанию.

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников сдал полицейским деньги, полученные от пенсионерки с Дачного проспекта.

Фото: Piter.TV