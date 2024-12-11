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В пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 11:38
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В пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге

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Прокуратура направила в суд иск о взыскании с курьера ущерба, причиненного преступлением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки. Пожилая женщина являлась потерпевшей по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 6 марта в надзорном ведомстве. 

В ходе телефонного разговора с неизвестными, представившимися сотрудниками банка, горожанку ввели в заблуждение относительно безопасности хранения денег на счете. Действуя по указаниям злоумышленников, она сняла 1 млн рублей и отдала их обвиняемому курьеру. 

Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с курьера ущерба, причиненного преступлением. Требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано 998 тыс. рублей, 2 тыс. рублей ответчик возместил по своему желанию. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников сдал полицейским деньги, полученные от пенсионерки с Дачного проспекта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курьер мошенников, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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