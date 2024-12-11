Курьер мошенников сдал полицейским деньги, полученные от пенсионерки с Дачного проспекта

На проспекте Ветеранов пожилая женщина отдала ему 484 тыс. рублей.

В Петербурге курьер мошенников сдал в полицию деньги, полученные от пожилой женщины. Молодого человека опросили как свидетеля и отпустили.

По данным АН "Оперативное прикрытие", с 1 по 3 марта 91-летней жительнице Дачного проспекта звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками прокуратуры. Незнакомцы заявили, что якобы необходимо задекларировать накопления. После к пенсионерке отправили курьера. На проспекте Ветеранов 3 марта она отдала ему 484 тыс. рублей.

В тот же день в 66-й отдел полиции в Красногвардейском районе пришел 24-летний житель Кудрово. Парень добровольно передал правоохранителям деньги, которые он взял у пожилой женщины. Молодого человека опросили и отпустили.

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников, забравший у пяти пенсионеров 9 млн рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 6 лет.

Фото: Piter.TV