Курьер мошенников, забравший у пяти пенсионеров 9 млн рублей в Петербурге, отправлен в колонию на 6 лет

Подсудимый приезжал к потерпевшим, называл кодовое слово и забирал деньги.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении курьера мошенников. Ему вменяют ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили 4 марта в надзорном ведомстве.

В период с мая по июнь прошлого года мужчина вступил в преступную группу, занимавшуюся телефонными мошенничествами. Участники звонили пожилым горожанам, представлялись сотрудниками банков и полицейскими и заявляли, что произошла утечка их персональных данных. Для сохранения средств пенсионерам предлагали передать сбережения курьеру, который поместит их на "безопасный" счет. Подсудимый приезжал к потерпевшим, называл кодовое слово и забирал деньги. Так, в общей сложности 9 млн рублей лишись пятеро.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще удовлетворены гражданские иски потерпевших и прокурора Калининского района о компенсации ущерба.

Ранее мы рассказывали о том, что 87-летняя петербурженка отдала мошенникам золотые монеты и 2,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV