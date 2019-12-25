87-летняя петербурженка отдала мошенникам золотые монеты и 2,2 млн рублей

Пенсионерка пережила ребенком блокаду.

Блокадница из Ульянки отдала мошенникам золотые монеты и 2,2 млн рублей. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Пожилой жительнице Кировского района Петербурга с 24 по 26 февраля на мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками телекоммуникационной компании, ФСБ, Комитета банковского надзора. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств преступники убедили пенсионерку передать денежные средства курьеру.

У своего дома на улице Стойкости 87-летняя женщина отдала неизвестному мужчине 700 тысяч рублей. Через два дня она обналичила свои сбережения в банке и у своей квартиры передала тому же мужчине ещё 1,5 миллиона рублей наличными и 10 золотых монет с изображением Георгия Победоносца общей стоимостью 662 500 рублей.

Общий материальный ущерб составил 2 832 500 рублей. Пенсионерка пережила ребенком блокаду, ее имя занесено в 1-й том книги "Они пережили блокаду".

Ранее мошенники заставили пожилую гардеробщицу из Невского района продать квартиру за 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv