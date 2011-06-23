Мошенники заставили пожилую гардеробщицу из Невского района продать квартиру за 7 млн рублей

Еще около 3 млн рублей она отдала неизвестному курьеру.

Полиция разыскивает мошенников, из-за которых пожилая женщина лишилась почти 10 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям накануне поступило заявление от 71-летней гардеробщицы, работающей в учебном заведении, о том, что в период с 14 по 28 декабря прошлого года ей стали поступать звонки от неизвестных. Незнакомцы под предлогом обеспечения безопасности средств убедили пенсионерку 16 декабря передать курьеру по месту жительства 1 млн рублей. А 23 декабря она у дома по 11-й Красноармейской улице отдала еще 2,5 млн рублей.

Кроме того, по указаниям злоумышленников потерпевшая продала свою квартиру и вырученные со сделки 6,9 млн рублей оставила в женском туалете гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Общий ущерб составил 9,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что туристка отдала мошенникам 80 тыс. рублей за фотосессию с голубями у крейсера "Аврора".

Фото: Piter.TV