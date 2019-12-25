Туристка отдала мошенникам 80 тыс. рублей за фотосессию с голубями у крейсера "Аврора"

Осознав, что стоимость съемки была чрезмерно завышена, туристка обратилась в полицию.

Туристка из Урала, приехавшая в Петербург на отдых, заплатила 80 тысяч рублей за фотосессию с голубями на фоне Невы и крейсера "Аврора". Об этом сообщило издание 78.ru.

Женщина, прибывшая из поселка в Свердловской области, гуляла по Петровской набережной, наслаждаясь видами, когда к ней подошли двое молодых людей и предложили сделать несколько снимков на память. Для придания фотографиям особого шарма, они вручили ей голубей. В конце концов, за эту услугу они потребовали 80 тысяч рублей.

Осознав, что стоимость съемки была чрезмерно завышена, туристка обратилась в полицию. Она описала мошенников как молодых людей среднего роста, крепкого телосложения, одетых в стильную одежду.

Ранее мы сообщили о том, что бывший сотрудник петербургского фитнес-центра обманул троих пенсионеров почти на 70 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV