В Кудрово пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Пожар на 20 этаже в Кудрово обошелся без жертв благодаря спасателям.

В городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в квартире на 20 этаже жилого дома, из соседних помещений спасли двух человек. Возгорание произошло в доме на улице Столичная. По информации источника, в момент пожара в квартире не использовались ни свечи, ни гирлянды, ни иные открытые источники огня. На место происшествия были направлены подразделения 150, 149, 154 и 147 пожарных частей Леноблпожспас, которые занимались тушением пожара и эвакуацией жильцов.

Спасатели вывели из соседних квартир женщину и мужчину. По уточненным данным, очаг возгорания находился в квартире-студии площадью 25 квадратных метров. В кухонной зоне горел подвесной потолок на площади около 10 квадратных метров, а также предметы кухонной обстановки на аналогичной площади. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидцы сообщили, что пожарным было затруднено подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей, из-за чего спецтехнике пришлось объезжать здание. В результате рукава прокладывались по лестничной клетке, а установка пожарной лестницы оказалась невозможной.

По словам свидетеля, хозяйка квартиры находилась дома и проснулась незадолго до пожара, после чего заметила возгорание натяжного потолка. Женщина успела забрать документы и покинуть помещение. Соседи начали эвакуироваться, когда подъезд уже был заполнен дымом. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в производственном здании на Коломяжском проспекте пострадал мужчина. Там загорелась кровля на площади 15 "квадратов".

Фото: Piter.TV