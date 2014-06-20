Во время пожара в производственном здании на Коломяжском проспекте пострадал мужчина

В 01:08 пожар ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС.

В Приморском районе Петербурга во время пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сообщение о возгорании в доме 10, литера АЭ по Коломяжскому проспекту поступило на пульт экстренных служб 13 декабря в 00:21. В одноэтажном, кирпичном, производственном здании, размером 80х150 метров происходило горение кровли на площади 15 кв. метров.

В 01:08 пожар ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС.

В результате пожара пострадал мужчина, он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: Piter.tv