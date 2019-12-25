Покрытие на детской площадке на Гаванской улице отремонтируют после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры игровая площадка включена в адресную программу.

Покрытие на детской площадке в Василеостровском районе отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в районном надзорном ведомстве.

Было установлено, что покрытие детской игровой площадки, расположенной вблизи дома 41 по улице Гаванской, находится в ненадлежащем состоянии, имеет дефекты и представляет опасность для детей. В целях устранения нарушений прокуратура района внесла представление в адрес главы местной администрации ВМО МО Гавань.

После вмешательства прокуратуры игровая площадка включена в адресную программу, усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования на территории всего муниципального образования.

Минстрой России и петербургское правительство с 2019 года реализуют проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках направления "Жилье и городская среда". Как отметил глава Северной столицы Александр Беглов, в прошлом году благоустроили более 50 общественных пространств, в 2025 году запланировано столько же. Создаются парки, пространства для отдыха, спорта и прогулок. Особое внимание уделяют прибрежным территориям. Всего построили 283 пространства, и работы продолжаются. Piter.TV собрал лучшие проекты за последний год: полюбуйтесь, как может преобразовываться любимый город на Неве.

Фото: Piter.tv (носит иллюстрационный характер)