Как в Петербурге реализуют проект "Формирование комфортной городской среды"?

Piter.TV собрал лучшие проекты за последний год: полюбуйтесь, как может преобразовываться любимый город на Неве.

Минстрой России и петербургское правительство с 2019 года реализуют проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках направления "Жилье и городская среда". Как отметил глава Северной столицы Александр Беглов, в прошлом году благоустроили более 50 общественных пространств, в 2025 году запланировано столько же. Создаются парки, пространства для отдыха, спорта и прогулок. Особое внимание уделяют прибрежным территориям.

Всего построили 283 пространства, и работы продолжаются. Piter.TV собрал лучшие проекты за последний год: полюбуйтесь, как может преобразовываться любимый город на Неве.

Сквер на Кирочной улице

В июне 2024 года открыли сквер на Кирочной улице, 55, в Центральном районе. Специалисты благоустроили южную часть пространства. Там появилась локальная зона отдыха с малыми архитектурными формами, еще установлены скамейки и урны, высажены 21 дерево и свыше 1 тыс. кустарников. Северная часть сквера преобразилась в 2022 году.

Фото: Telegram / Разумишкин

Площадка для выгула и дрессировки питомцев в Стрельне

В Стрельне южнее дома 29 по Львовской улице в июле заработала площадка для выгула и дрессировки животных. Площадь благоустройства – более 4,5 тыс. "квадратов". На территории пространства можно гулять с четвероногим, заниматься спортом. По периметру ограды уложен газон, предусмотрено место для отдыха.

Фото: пресс-служба Петродворцового района

Благоустройство Жемчужного пляжа

В августе возле улицы Адмирала Черокова продлили и благоустроили Жемчужный пляж. Появились удобные лежаки, навесы, детская площадка с игровым оборудованием, зона для отдыха со столами и зонтиками и качели. Кроме того, место оснастили кабинками для переодевания.

Фото: пресс-служба Смольного

Общественное пространство на улице Химиков

В тот же месяц на улице Химиков в Красногвардейском районе тоже сделали общественное пространство. В центральной части сквера расположен объект культурного наследия – Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Вокруг созданы площадки для отдыха, скамейки, арки и шезлонги, игровые площадки, пешеходные и велодорожки. Береговую линию укрепили, территорию озеленили: садовники высадили 82 дерева, 1 тыс. кустарников и многолетние цветы.

Фото: пресс-служба Смольного

Благоустройство Северного пляжа

Тогда же преобразился Северный пляж в Сестрорецке. Там есть все для комфортного отдыха: лежаки, душевые, туалеты и места для переодевания. Для детей организована игровая зона с несколькими площадками для разных возрастов, качелями и ручным экскаватором.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Сквер на улице Петра Смородина

В октябре открыли сквер на улице Петра Смородина, где сделали пешеходные дорожки, зону отдыха с арт-объектами, качелями и навесами, детскую со скалодромом и спортивную площадки. Помимо этого, организована площадка для выгула собак. Высажено свыше 300 деревьев и 600 кустарников. Клумбу в центре пространства украсили кустами смородины. Установлены 22 камеры видеонаблюдения и освещение. Ранее территория была заброшенной, с зарослями и мусором. Проект благоустройства, разработанный жителями, победил в конкурсе "Твой бюджет" в 2022 году.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

Скейт-парк в Калининском районе

В тот же месяц под транспортной развязкой на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных заработал современный скейт-парк. Площадка оборудована для занятий паркуром и уличными тренировками, есть теннисный стол и баскетбольное кольцо.

Фото: Telegram / Разумишкин

Благоустройство Суздальских озер

Тогда же в Выборгском районе завершилась реализация масштабного проекта: благоустроили Суздальские озера. У Верхнего озера появились скамейки, мостики, лежаки и урны, сделали набивные тропинки и деревянные настилы, установили раздевалки и стоянки для велосипедов. Для маломобильных групп населения обустроили специальные скамьи и раздевалку. На входе установлен QR-код, ведущий на страницу с историей озер.

Фото: Telegram / Разумишкин

Главное фото: Piter.TV