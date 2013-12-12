В Иркутске троллейбус врезался в фонарный столб

В результате происшествия пострадали два ребенка.

В Иркутске троллейбус совершил столкновение со световой опорой, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло 4 ноября на улице Байкальской. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, вследствие чего врезался в фонарный столб. После аварии медпомощь понадобилась двум детям шести и восьми лет.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Начата прокурорская проверка.

Ранее в Пензе фура перегородила трассу М-5.

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