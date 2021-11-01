В Пензе фура перегородила трассу М-5

Житель Пензенской области снял на видео последствия аварии, произошедшей на трассе М-5. Видео появилось в городском водительском сообществе во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как помятый полуприцеп лежит на боку, перекрыв всю проезжую часть. Сам тягач приподнялся и висит над дорогой.
Информация о пострадавших не поступала, движение на данном участке трассы затруднено.
Несколько дней назад на Дороге жизни у самосвала с песком отказали тормоза.
Видео: ВК / СОВА ПЕНЗА АВТО
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