В Пензе фура перегородила трассу М-5

Информация о пострадавших не поступала, движение на данном участке трассы затруднено.

Житель Пензенской области снял на видео последствия аварии, произошедшей на трассе М-5. Видео появилось в городском водительском сообществе во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как помятый полуприцеп лежит на боку, перекрыв всю проезжую часть. Сам тягач приподнялся и висит над дорогой.

Информация о пострадавших не поступала, движение на данном участке трассы затруднено.

Несколько дней назад на Дороге жизни у самосвала с песком отказали тормоза.

Видео: ВК / СОВА ПЕНЗА АВТО