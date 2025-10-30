Отмечается, что злоумышленники тратили доходы на автомобили и отдых за границей.

Полиция Пензы изъяла у девяти задержанных дроповодов 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, с июня 2024 года злоумышленники скупали банковские карты у местных жителей и мигрантов. Им выплачивали от 5 до 30 тысяч рублей за каждую карту. Полученные счета использовались для проведения теневых операций с ежемесячным оборотом свыше 50 млн рублей.

В ходе обысков полицейские изъяли наличные деньги, а также шесть премиальных иномарок. Отмечается, что злоумышленники тратили доходы на автомобили и отдых за границей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Пензенской области