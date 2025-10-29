Отмечается, что у злоумышленника ранее были судимости

Полиция задержала жителя Новгородской области, напавшего с игрушечным пистолетом на ювелирный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал продавцу ювелирного салона игрушечным пистолетом. Он требовал передать ему драгоценности, однако женщина отказалась выполнять требования. На место оперативно прибыли сотрудники Росгварии и полиции, когда работала тревожная сигнализация.

Отмечается, что у злоумышленника ранее были судимости. Правоохранители установили личность мужчины по записям с камер видеонаблюдения и задержали его по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Новгородской области