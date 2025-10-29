Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей.

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники совершали преступления с мая 2024 года. Двое жителей Новосибирска приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу. Роли участников аварий исполняли знакомые фигурантов.

После получения страховых выплат сообщники перепродавали поврежденный автомобиль на вторичном рынке. Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в полицию доставлены 18 подозреваемых.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА