  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:54
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования

0 0

Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей.

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники совершали преступления с мая 2024 года. Двое жителей Новосибирска приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу. Роли участников аварий исполняли знакомые фигурантов.

После получения страховых выплат сообщники перепродавали поврежденный автомобиль на вторичном рынке. Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в полицию доставлены 18 подозреваемых.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали двух подозреваемых в вымогательстве квартиры у мужчины.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автострахование, ирина волк, мвд россии, мошенничество, новосибирск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии