В Подмосковье задержали двух подозреваемых в вымогательстве квартиры у мужчины

В Подмосковье сотрудники задержали двух подозреваемых в вымогательстве квартиры у мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, двое жителей Чеховского района принудили 64-летнего мужчину заключить фиктивный брак с их сообщницей, после чего начали требовать переоформить недвижимость на супругу. Мужчина отказался подписывать документы у нотариуса, после чего его насильно доставили на дачный участок одного из подельников

Потерпевшего избивали и окунали с головой в бочку с водой, требуя согласия на передачу квартиры. Не добившись результата, злоумышленники насильно напоили его алкоголем и отпустили. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. В отношении женщины, участвовавшей в фиктивном браке, проводится проверка для принятия процессуального решения.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья