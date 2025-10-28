Сумма украденного составила 30 млн рублей.

В Москве задержаны двое подозреваемых в краже денег из припаркованного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Мужчина оставил в салоне автомобиля деньги, предназначенные для выкупа товара. Сумма украденного составила 30 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых.

Отмечается, что у задержанных ранее были судимости. По предварительной версии, они вскрыли автомобиль с помощью специального устройства. Деньгами сообщники успели распорядиться по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде пресекли торговлю контрафактной никотинсодержащей продукцией.

Видео: ГУ МВД России по Москве