В Калининграде пресекли торговлю контрафактной никотинсодержащей продукцией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель из Калининграда продавал 1,5 года жидкости для вейпов и электронные сигареты. Отмечается, что продукция не была промаркирована специальными идентификационными знаками, обязательными для легального оборота товаров подобного типа.

Сотрудники полиции изъяли более 43 тысяч флаконов и порядка семи тысяч электронных сигарет. Стоимость нелегальной продукции составила более 93 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

