На Дороге жизни у самосвала с песком отказали тормоза

В результате большегруз перевернулся.

Вечером 26 октября на Дороге жизни во Всеволожске произошла авария. У самосвала, который вез несколько сотен килограммов песка, отказали тормоза. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, когда водитель увидел неполадки в тормозной системе, он решил врезаться в ограждение между двумя двухполосными проезжими частями. В результате самосвал перевернулся на бок практически у края дороги, перекрыв лишь одну из полос движения.

Одни комментаторы отметили, что "водитель красава" никого не зацепил и принял правильное решение. Другие заявили, что таким большегрузам нужно чаще проходить техосмотр.

Ранее мы писали, что в Песочном маршрутка онкоцентра выехала на встречку и улетела в кювет.

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