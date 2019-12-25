В Песочном маршрутка онкоцентра выехала на встречку и улетела в кювет

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Он погиб на месте ДТП.

Во вторник, 26 октября, в поселке Песочный произошла смертельная авария с участием маршрутного автобуса онкоцентра. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Маршрутка попала в аварию на пересечении улиц Советская и Рабочая. По словам свидетелей, автобус на небольшой скорости выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Он погиб на месте ДТП. Информация о других пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на Большой Конюшенной автобус притер второрядника на "БМВ".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Антон Поповичев