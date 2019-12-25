На Большой Конюшенной автобус притер второрядника на "БМВ"

Авария остановила поток машин на участке как минимум на полчаса.

Днем накануне, 25 октября, очевидцы заметили у дома №25 по Большой Конюшенной группу суетящихся людей. Как оказалось, иномарка на втором ряду загородила путь другим машинам, сообщил "Мегаполис".

Отмечается, что водитель "БМВ" как минимум на полчаса остановил транспорт на узкой улице в центре города. В этом время туристический автобус, который пытался объехать иномарку, застрял между ней и поребриком. Под стеклом "БМВ" был оставлен номер телефона, но трубку никто не брал. В образовавшейся пробке стояла машина скорой помощи и включала спецсигналы. Пассажиры такси вышли из машины, поскольку потеряли терпение. "БМВ" пытались даже сдвинуть с места, но не вышло.

Через некоторое время появился владелец иномарки и отметил, что не понимает всеобщего возмущения. Как оказалось указанный под стеклом телефонный номер указали неверно.

Издание отметило, что на Большой Конюшенной улице подобные случаи происходят часто.

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Фото: Piter.tv, Мегаполис